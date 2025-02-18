شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يغلق عند 4105 جنيهات مع تغيرات محدودة فى سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم في مصر اليوم، الاثنين 17 فبراير 2025 في التعاملات المسائية، مع إغلاق سوق الذهب حول نقطة مرتفعة نسبياً، وتذبذب عيار 21 حول مستوى 4100 جنيه.

وتحرك الذهب بحوالي 25 جنيها نحو الصعود في لجميع الأعيرة المتداولة في السوق المصري صباح اليوم، في حين ارتفع اونصة الذهب عند 2905 دولارات مما دفع الذهب في مصر نحو الصعود ، فين حين يتذبذب سوق الذهب في مصر الآن.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4691 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4105 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3518 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2746 جنيهاً .

الجنيه الذهب 32840 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاع مع بداية تداولات الأسبوع في ظل انخفاض مستويات الدولار الأمريكي، بينما تبقى الأسواق مترقبة لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الرسوم الجمركية المتبادلة والتي قد تعمل على زيادة احتمالات حدوث حرب تجارية بشكل عالمي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 2906 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2893 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2904 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

ويأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب العالمي يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.6% ولكنه استطاع أن يسجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% ليسجل ارتفاع للأسبوع السابع على التوالي.

ارتفاع الذهب اليوم يأتي بعد أن تراجع الدولار الأمريكي ليتداول بالقرب من أدنى مستوى في شهرين وذلك بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع خلال شهر يناير، مما أثار المخاوف من أن إنفاق المستهلكين الذي كان محرك رئيسي للتضخم قد يتباطأ.