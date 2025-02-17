شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع أسعار النفط قبل بدء محادثات إنهاء الحرب في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل



وجاء تراجع الأسعار في ظل الآمال بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية قريبًا، إذ ستبدأ الولايات المتحدة وروسيا محادثات بشأن إحلال السلام في أوكرانيا، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي في المملكة العربية

ومن المتوقع تراجع المخاوف من نقص الإمدادات، إذا تضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب رفع العقوبات المفروضة على روسيا، خاصة على قطاع النفط. سعر تداول خام برنت وجرى تداول خام برنت بسعر 66ر74 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل بانخفاض نسبته 11ر0% عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة الذي شهد تراجعه بنسبة 37ر0%، بعد تراجع بنسبة 21ر0% يوم الخميس، وبنسبة 4ر2% يوم الأربعاء.



وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط بسعر 69ر70 دولار للبرميل تقريبا تسليم أبريل المقبل بانخفاض نسبته 03ر0% عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة الذي شهد تراجعه بنسبة 60ر0%، بعد تراجع بنسبة 14ر0% يوم الخميس، وبنسبة 5ر2% يوم الأربعاء. الدمام - شريف احمد - استمر تراجع أسعار النفط، إذ انخفضت العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين، إذ انخفضت أسعار خامي برنت القياسي للنفط العالمي وغرب تكساس الوسيط الخام القياسي للنفط الأمريكي بنحو ربع نقطة مئوية.وجاء تراجع الأسعار في ظل الآمال بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية قريبًا، إذ ستبدأ الولايات المتحدة وروسيا محادثات بشأن إحلال السلام في أوكرانيا، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي في المملكة العربية السعودية ومن المتوقع تراجع المخاوف من نقص الإمدادات، إذا تضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب رفع العقوبات المفروضة على روسيا، خاصة على قطاع النفط.وجرى تداول خام برنت بسعر 66ر74 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل بانخفاض نسبته 11ر0% عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة الذي شهد تراجعه بنسبة 37ر0%، بعد تراجع بنسبة 21ر0% يوم الخميس، وبنسبة 4ر2% يوم الأربعاء.وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط بسعر 69ر70 دولار للبرميل تقريبا تسليم أبريل المقبل بانخفاض نسبته 03ر0% عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة الذي شهد تراجعه بنسبة 60ر0%، بعد تراجع بنسبة 14ر0% يوم الخميس، وبنسبة 5ر2% يوم الأربعاء.