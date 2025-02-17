شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى البنك الأهلى 50.55 جنيه للشراء فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين 17-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالإثنين، 17 فبراير 2025 10:00 م
ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى التعاملات المسائية بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الاثنين 17-2-2025 وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.54 جنيه للشراء، و50.68 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.
سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
50.55 جنيه للشراء.
50.65 جنيه للبيع.
50.57 جنيه للشراء.
50.67 جنيه للبيع.
50.56 جنيه للشراء.
50.66 جنيه للبيع.
50.56 جنيه للشراء.
50.66 جنيه للبيع.
50.61 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
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