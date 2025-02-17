شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 17-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 17-2-2025.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: التعمير والاستشارات الهندسية، والعربية للمحابس، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وبريميم هيلثكير جروب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.2 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.67%، والعرب على 6.63%، واستحوذت المؤسسات على 28.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 78.1 مليون جنيه، 232.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 157.3 مليون جنيه، 129.8 ألف جنيه، 80.4 مليون جنيه، 72.7 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 30436 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 37703 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13388 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10412 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1946 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.78%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 5.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.34%.

- بلتون القابضة بسعر إغلاق 2.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.32%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 70.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.45%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 53.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.77%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 59.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.10%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 27.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.24%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.759 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.30%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 215.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.77%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 118.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4%.