شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "السيارات" بنسبة 3.3% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجعت 9 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 1.8%، وهبط قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، ونزل قطاعا خدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، 0.5%، على التوالي.

وانخفض قطاعا الموارد الأساسية والعقارات بنسبة 0.4%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.3%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.9%، وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 0.4%، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.2 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.67%، والعرب على 6.63%، واستحوذت المؤسسات على 28.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 78.1 مليون جنيه، 232.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 157.3 مليون جنيه، 129.8 ألف جنيه، 80.4 مليون جنيه، 72.7 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 30436 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 37703 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13388 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10412 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1946 نقطة.