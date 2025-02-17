شكرا لقرائتكم خبر عن بـ4870 جنيها تقدر تشترى سبيكة ذهب فى مصر .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق الذهب في مصر تذبذبا ملحوظًا في أسعار سبائك الذهب، حيث وصل سعر سبيكة الذهب وزن جرام من عيار 24 إلى 4870 جنيهًا بعد إضافة المصنعية، وهو أقل سعر في سوق سبائك الذهب اليوم فى مصر.

وننشر سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 17 فبراير 2025 في منتصف التعاملات، بعد ارتفاع كبير في بورصة الذهب العالمية مع إعادة فتح التداول على الذهب في البورصة العالمية، بمستهل التعاملات الأسبوعية.

وتحرك الذهب بحوالي 25 جنيها نحو الصعود في لجميع الأعيرة المتداولة في السوق المصري، في حين ارتفع اونصة الذهب عند 2905 دولارات مما دفع الذهب في مصر نحو الصعود ، فين حين يتذبذب سوق الذهب في مصر الآن.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4691 جنيها.

عيار 21 يسجل 4105 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3518 جنيها.

عيار 14 يسجل 2746 جنيها.

الجنيه الذهب 32840 جنيها.

سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاع مع بداية تداولات الأسبوع في ظل انخفاض مستويات الدولار الأمريكي، بينما تبقى الأسواق مترقبة لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الرسوم الجمركية المتبادلة والتي قد تعمل على زيادة احتمالات حدوث حرب تجارية بشكل عالمي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 2906 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2893 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2904 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

ويأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب العالمي يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.6% ولكنه استطاع أن يسجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% ليسجل ارتفاع للأسبوع السابع على التوالي.

ارتفاع الذهب اليوم يأتي بعد أن تراجع الدولار الأمريكي ليتداول بالقرب من أدنى مستوى في شهرين وذلك بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع خلال شهر يناير، مما أثار المخاوف من أن إنفاق المستهلكين الذي كان محرك رئيسي للتضخم قد يتباطأ.





