شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر شركاء هايسنس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025 يكشف عن خطط التوسع والابتكارات الرائدة في الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • مركز تصنيع جديد في مصر وخطط للتوسع في شمال أفريقيا بهدف تعزيز حضور الشركة في المنطقة

• إطلاق منتجات جديدة تضع معايير مبتكرة في مجال الترفيه المنزلي، بما في ذلك أجهزة تلفاز Micro LED قياس 136 بوصة، وأجهزة تلفاز UX قياس 116 بوصة

• مجموعة منتجات حصرية تحمل علامتي هايسنس وريال مدريد للارتقاء بتجربة مشاهدة الفعاليات الرياضية

استضافت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، بنجاح مؤتمر شركاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025، وذلك يوم 16 فبراير 2025 في مصر، حيث جمع المؤتمر أبرز الشركاء الإقليميين والموزعين وقادة الصناعة تحت شعار "قيادة المستقبل". وشكل الحدث منصة للاحتفال بالإنجازات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والكشف عن التقنيات التي ستشكل مستقبل الحياة الذكية.

حضر المؤتمر سعادة لياو ليتشيانغ، السفير الصيني في القاهرة، إلى جانب قيادات هايسنس وشركائها وموزعيها.

وقال جيري ليو، نائب رئيس شركة هايسنس الدولية: "إن نجاحنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مدفوع بشراكاتنا القوية والتزامنا بالابتكار. وتساعدنا الاستثمارات الاستراتيجية في التصنيع المحلي والبحث والتطوير، على تلبية احتياجات المستهلكين المتطورة وتعزيز النمو المستدام في جميع أنحاء المنطقة."

وتأكيداً لهذه الرؤية، قال جيسون أو، رئيس شركة هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا: "تؤكد هذه المبادرات التزامنا بتوسيع حضورنا في الأسواق الرئيسية، وضمان توفير التكنولوجيا المتطورة والأجهزة المنزلية الفاخرة بشكل أكبر للمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة."

وسلط المؤتمر الضوء على التزام هايسنس بالابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي وأسلوب الحياة المتصل بالشبكات من خلال منظومة ConnectLife، مما يدعم رؤيتها لمستقبل الذكاء الاصطناعي "AI Your Life". وشارك الحاضرون من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام وأفريقيا في نقاشات تدور حول رؤية الشركة واستراتيجيات التوسع الخاصة بها، مما عزز مكانة هايسنس كشركة عالمية رائدة في مجال الترفيه والأجهزة المنزلية.

التوسع الاستراتيجي ومبادرات النمو في المنطقة

شملت أبرز فعاليات المؤتمر الإعلان عن افتتاح مركز التصنيع الجديد لشركة هايسنس في مصر، وهو ما يمثل خطوة مهمة في استراتيجية النمو الإقليمية للشركة.

وتتمتع مصر بمكانة فريدة كجسر يربط بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وتتميز بقاعدة قوية من المستهلكين وتشهد طلباً متزايداً على التكنولوجيا المتطورة. وقامت هايسنس باستثمارات كبيرة في مصر، مما عزز دورها كمركز إقليمي للتصنيع والتوزيع. وستخدم منشأة تصنيع أجهزة التلفاز الجديدة المنطقة الأوسع، في حين سيعمل توسيع متاجر ومراكز خدمة العملاء التابعة لهايسنس على تحسين خدمة العملاء في المنطقة وتحسين إمكانية الوصول إليهم.

كما وقعت شركة هايسنس خلال المؤتمر اتفاقية لتطوير مصنع لأجهزة تكييف الهواء في الجزائر، والذي سيكون مركزاً رئيسياً ضمن استراتيجية التوزيع الإقليمية الخاصة بالعلامة التجارية.

وبالإضافة إلى ذلك، أبرمت الشركة اتفاقية مبيعات استراتيجية للسوق العراقية، مما يعزز استراتيجية الاستثمار والنمو طويلة الأجل في المنطقة.

وتعزز هذه المبادرات التزام هايسنس تجاه المنطقة على المدى البعيد، وتضمن للمستهلكين الاستفادة من الابتكارات المحلية التي تلبي احتياجاتهم المتطورة.

وتماشياً مع هذه الرؤية، افتتحت هايسنس رسمياً مركزها للبحث والتطوير في مدينة دبي للإنترنت عام 2024، والذي يعمل على تقديم ابتكارات مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط.

الكشف عن تكنولوجيا الجيل التالي

استعرضت هايسنس أحدث ابتكاراتها الرائدة، حيث كشف عن جهاز تلفاز Micro LED 136 MX قياس 136 بوصة، وهو أول شاشة MicroLED تقدمها العلامة التجارية للمستهلكين، إلى جانب جهاز تلفاز UX116، وهو الطراز الوحيد للمستهلكين الذي يتميز بتقنية RGB Local Dimming. وتوفر هذه الميزات المتطورة دقة ألوان لا مثيل لها، وحيوية، وكفاءة في استهلاك الطاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، طرحت هايسنس انطلاقاً من شراكتها مع نادي ريال مدريد، مجموعة منتجات حصرية تحمل علامة النادي الشهير إلى جانب علامتها التجارية، مما عزز عروض الترفيه المنزلي المتميزة التي تقدمها.

كما ظهر أسطورة كرة القدم روبرتو كارلوس بشكل مفاجئ ليشارك في الكشف الحصري عن المنتجات، حيث سلط حضوره الضوء على الروابط القوية بين هايسنس وريال مدريد، مما عزز التزام هايسنس بالتميز في الرياضة والابتكار.

واختتم مؤتمر شركاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025 أعماله وسط نجاح كبير، حيث مهد الطريق أمام الابتكارات الجديدة، والتعاون الاستراتيجي، ومستقبل أكثر ذكاءً واتصالاً بالشبكات للمستهلكين.