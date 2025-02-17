شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قرار رئيس الجمهورية بالتجديد لرئيس جهاز الإحصاء ونائب للرئيس لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادلالإثنين، 17 فبراير 2025 04:37 م
ينشر اليوم السالع قرار تجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2025.
وجاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية برقم 72 لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩١٥ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ؛ وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٦٥ لسنة ۲۰۱٨ ، ۹۳ لسنة ۲۰۱۹ ، 56 لسنة ۲۰۲۰ ، ۳۱ لسنة ٢٠٢١ ، ٦٨ لسنة ٢٠٢٢ ، ٥٧ لسنة ٢٠٢٣ ، ٤٧ لسنة ٢٠٢٤ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة ٢٠٢٥ ؛ قرر : ( المادة الأولى ) يجدد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات - رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2025.
والمادة الثانية يعين أكرم أحمد السيد الجوهرى - نائبًا لرئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2025.
والمادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1446 ﻫ ( الموافق 14 فبراير سنة 2025 م ) .
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