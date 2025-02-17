شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قرار رئيس الجمهورية بالتجديد لرئيس جهاز الإحصاء ونائب للرئيس لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

ينشر اليوم السالع قرار تجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2025.

وجاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية برقم 72 لسنة ٢٠٢٥ رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩١٥ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ؛ وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٦٥ لسنة ۲۰۱٨ ، ۹۳ لسنة ۲۰۱۹ ، 56 لسنة ۲۰۲۰ ، ۳۱ لسنة ٢٠٢١ ، ٦٨ لسنة ٢٠٢٢ ، ٥٧ لسنة ٢٠٢٣ ، ٤٧ لسنة ٢٠٢٤ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة ٢٠٢٥ ؛ قرر : ( المادة الأولى ) يجدد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات - رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2025.

والمادة الثانية يعين أكرم أحمد السيد الجوهرى - نائبًا لرئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2025.

والمادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1446 ﻫ ( الموافق 14 فبراير سنة 2025 م ) .