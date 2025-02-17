شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: مشروع الربط الكهربائى بين البلدين الأكبر من نوعه والان مع تفاصيل الخبر

شهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة ايجبس 2025 بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس القبرصى نيكوس كريستودوليديس، كلمة من الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية لاقت تقديراً بالغاً من جميع الحضور، حيث عبر فيها عن صادق المشاعر تجاه مصر وقيادتها وشعبها، ومدى قوة وعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين المملكة ومصر على كافة المستويات، مشيداً بقيادة مصر وشعبها الحبيب وموجهاُ التحية لهم مؤكداً اننا نعتبر انفسنا جزءاً لايتجزأ من الوطن في مصر مثلما نعتبركم جزءاً لا يتجزأ من الوطن في المملكة.

وفيما يتصل بالتعاون في مجال الطاقة بين مصر والسعودية أوضح وزير الطاقة بالمملكة حجم التعاون الوثيق بين البلدين في هذا المجال وتطوره بشكل متسارع مشيراً الى عدد من المشروعات المهمة خلال الفترة الأخيرة، حيث اننا نشهد اليوم تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال كفاءة استخدام الطاقة والتعاون مع وزارتى البترول والكهرباء في مصر لوضع خطة تنفيذية لإنشاء برنامج وطنى شامل لكفاءة استخدام الطاقة في جمهورية مصر العربية لنقل تجربة المملكة الناجحة ودعم نقل اللوائح وبناء الكوادر وتطوير هذا القطاع في مصر، لافتا الى دراسة انشاء كيان مشترك بين البلدين متخصص في مشروعات إعادة تأهيل المباني الوطنية الحكومية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة .



كما أشار الى تشغيل 5 مشروعات سعودية في مصر في مجالات الطاقة المتجددة ممثلة في الطاقة الشمسية والرياح، مضيفاً انه سيتم إقامة اكبر مشروع لطاقة الرياح لتعزيز قدرات مصر من الطاقة المتجددة .

وأضاف الوزير ان مشروع الربط الكهربائى بين البلدين يعد الأكبر من نوعه في المنطقة ويهدف الى تبادل 3 جيجاوات طاقة كهربائية عند اكتمال مراحله العام المقبل ويسهم في دعم قدرات قطاع الطاقة في البلدين في مواجهة الطلب وضغوط الأحمال الكهربية بالاستفادة من فائض الإنتاج .