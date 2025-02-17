شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الإثنين 17- 2-2025 بالبنوك فى نهاية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالإثنين، 17 فبراير 2025 04:00 م
استقر سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى نهاية تعاملات اليوم الإثنين 17-2-2025، مسجلا فى البنك المركزي 63.68 جنيه للشراء، و63.88 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.58 جنيه للشراء، 63.84 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
63.68 جنيه للشراء.
63.88 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
63.58 جنيه للشراء.
63.84 جنيه للبيع.
63.58 جنيه للشراء.
63.84 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
63.58 جنيه للشراء.
63.84 جنيه للبيع.
63.59 جنيه للشراء.
63.83 جنيه للبيع.
63.59 جنيه للشراء.
63.87 جنيه للبيع.
63.66 جنيه للشراء.
64.88 جنيه للبيع.
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