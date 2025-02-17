شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 30436 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 37703 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13388 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة.