شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالإثنين، 17 فبراير 2025 03:18 م
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 30436 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 37703 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13388 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة.
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