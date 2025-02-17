شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الغذائية» توقع مذكرة تفاهم مع شركة برازيلية للدواجن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة التنمية الغذائية، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة شركة فيبرا أجرو إندستريل "فيبرا"، إحدى أكبر منتجي ومصدري الدواجن في البرازيل، لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون الاستراتيجي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتوافق هذه المبادرات مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة.
وقالت الشركة: تماشيًا مع التزامها بأهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة، وتركيزها المستمر على الشراكات العالمية، وقعت شركة التنمية مذكرة تفاهم مع شركة فيبرا أجرو إندستريل في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة. وتمهد مذكرة التفاهم الطريق للاستثمارات والتعاون المحتمل في مجالين رئيسيين:
1. التوسع في أعمال منتجات التصنيع الأخرى، عبر الاستثمار لتعزيز قدرة وكفاءة التنمية في مجال منتجات التصنيع الأخرى.
2. مبادرة الحلال العالمية، عبر تطويرعلامة تجارية حلال عالمية ومقرها في السعودية، والاستفادة من معايير الحلال السعودية وقدرات الإنتاج الفعالة لدى فيبرا في البرازيل، لدفع عجلة الابتكار، وترشيد سلاسل التوريد، وتوسيع نطاق انتشار الأسواق الحلال.
وتعزز مثل هذه الشراكات الرؤية الإستراتيجية لشركة التنمية للنمو المستدام والريادة في صناعة الأغذية الحلال العالمية.
وأوضحت أن مدة المذكرة شهرين، قابلة للتمديد إذا تم الاتفاق على ذلك بين الطرفين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتوافق هذه المبادرات مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة.
وقالت الشركة: تماشيًا مع التزامها بأهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة، وتركيزها المستمر على الشراكات العالمية، وقعت شركة التنمية مذكرة تفاهم مع شركة فيبرا أجرو إندستريل في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة. وتمهد مذكرة التفاهم الطريق للاستثمارات والتعاون المحتمل في مجالين رئيسيين:
1. التوسع في أعمال منتجات التصنيع الأخرى، عبر الاستثمار لتعزيز قدرة وكفاءة التنمية في مجال منتجات التصنيع الأخرى.
2. مبادرة الحلال العالمية، عبر تطويرعلامة تجارية حلال عالمية ومقرها في السعودية، والاستفادة من معايير الحلال السعودية وقدرات الإنتاج الفعالة لدى فيبرا في البرازيل، لدفع عجلة الابتكار، وترشيد سلاسل التوريد، وتوسيع نطاق انتشار الأسواق الحلال.
وتعزز مثل هذه الشراكات الرؤية الإستراتيجية لشركة التنمية للنمو المستدام والريادة في صناعة الأغذية الحلال العالمية.
وأوضحت أن مدة المذكرة شهرين، قابلة للتمديد إذا تم الاتفاق على ذلك بين الطرفين.