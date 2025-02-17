شكرا لقرائتكم خبر عن «البابطين» توقع عقدا لتوريد أبراج كهرباء بـ390 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، اليوم، عقدا مع شركة لارسن وتوبرو السعودية المحدودة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن: توريد أبراج خطوط نقل الكهرباء الهوائية لمشروع إنشاء خط 500 ك.ف HVDC OHTL للربط بين المنطقة الوسطى بالمنطقة الجنوبية (الجزء الثاني).
وأضافت أن المشروع بقيمة 390 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 24 شهرا.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد في الربع الرابع من عام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن: توريد أبراج خطوط نقل الكهرباء الهوائية لمشروع إنشاء خط 500 ك.ف HVDC OHTL للربط بين المنطقة الوسطى بالمنطقة الجنوبية (الجزء الثاني).
وأضافت أن المشروع بقيمة 390 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 24 شهرا.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد في الربع الرابع من عام 2025.