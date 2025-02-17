الاقتصاد

«البابطين» توقع عقدا لتوريد أبراج كهرباء بـ390 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«البابطين» توقع عقدا لتوريد أبراج كهرباء بـ390 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، اليوم، عقدا مع شركة لارسن وتوبرو المحدودة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن: توريد أبراج خطوط نقل الكهرباء الهوائية لمشروع إنشاء خط 500 ك.ف HVDC OHTL للربط بين المنطقة الوسطى بالمنطقة الجنوبية (الجزء الثاني).
وأضافت أن المشروع بقيمة 390 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 24 شهرا.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد في الربع الرابع من عام 2025.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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