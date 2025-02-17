شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «رواسي» يوافق على الانتقال من «نمو» إلى «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة رواسي البناء للاستثمار، اليوم، الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية (تاسي).وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الانتقال خاضع لموافقة السوق، ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.