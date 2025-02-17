الاقتصاد

مجلس إدارة «رواسي» يوافق على الانتقال من «نمو» إلى «تاسي»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «رواسي» يوافق على الانتقال من «نمو» إلى «تاسي»

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة رواسي البناء للاستثمار، اليوم، الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية (تاسي).
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن الانتقال خاضع لموافقة السوق، ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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