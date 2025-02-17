شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات»: ترسية مشروع مع «مجموعة تداول» بـ101.30 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) ترسية مشروع مع مجموعة تداول السعودية القابضة (تداول).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 101.308 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-08-25 الموافق 2025-02-24.
وأفادت بأن المشروع يتضمن: تقديم خدمات استضافة مراكز البيانات لمجموعة تداول السعودية القابضة (تداول).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 101.308 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-08-25 الموافق 2025-02-24.
وأفادت بأن المشروع يتضمن: تقديم خدمات استضافة مراكز البيانات لمجموعة تداول السعودية القابضة (تداول).