الاقتصاد

«إدارات»: ترسية مشروع مع «مجموعة تداول» بـ101.30 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«إدارات»: ترسية مشروع مع «مجموعة تداول» بـ101.30 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) ترسية مشروع مع مجموعة تداول القابضة (تداول).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 101.308 مليون ريال.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-08-25 الموافق 2025-02-24.
وأفادت بأن المشروع يتضمن: تقديم خدمات استضافة مراكز البيانات لمجموعة تداول السعودية القابضة (تداول).
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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