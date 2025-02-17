شكرا لقرائتكم خبر عن «دار الأركان» تعلن استرداد صكوك بقيمة 600 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري استرداد كامل صكوك إسلامية بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي (الشريحة السادسة، رقم التعريف الدولي للأوراق المالية XS2066049219 ).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي 100%، فيما يبلغ العدد الإجمالي للصكوك 3000.
وأضافت أن تاريخ الإصدار 1441-02-16 الموافق 2019-10-15، مشيرة إلى أن تاريخ توقف تداولها 1446-08-16.
وأوضحت أن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 200,000 دولار.
ونوهت بأن تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك) 1446-08-18 الموافق 2025-02-17.
وأشارت إلى أن الجهة المسؤولة عن الإيداع وطرق الاتصال: بنك إتش إس بي سي (وكيل الدفع ووكيل حاملي الصكوك).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي 100%، فيما يبلغ العدد الإجمالي للصكوك 3000.
وأضافت أن تاريخ الإصدار 1441-02-16 الموافق 2019-10-15، مشيرة إلى أن تاريخ توقف تداولها 1446-08-16.
وأوضحت أن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 200,000 دولار.
ونوهت بأن تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك) 1446-08-18 الموافق 2025-02-17.
وأشارت إلى أن الجهة المسؤولة عن الإيداع وطرق الاتصال: بنك إتش إس بي سي (وكيل الدفع ووكيل حاملي الصكوك).