الاقتصاد

نايف الحمدان رئيسا لمجلس إدارة «العقارية».. وهذال العتيبي نائبا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

نايف الحمدان رئيسا لمجلس إدارة «العقارية».. وهذال العتيبي نائبا

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة العقارية ، اليوم، تعيين نايف الحمدان رئيسا لمجلس الإدارة، وهذال العتيبي نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، قرر مجلس الإدارة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفق المهام والصلاحيات المعتمدة، وتعيين أمين سر مجلس الإدارة.
ووافق المجلس على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الحالية والتي بدأت من تاريخ 10 فبراير 2025م ولمدة 4 سنوات تنتهي في تاريخ 09 فبراير 2029م.
والأعضاء هم: محمد بن نادر، سعود آل الشيخ، محمد العبيدي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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