شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.9%، عند 12266 نقطة، وبتداولات بلغت، 5.269 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 219.704 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.260 تريليون ريال. انخفاض أسهم 201 شركة انخفضت أسهم 201 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 41 فقط، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سلوشنز، وشاكر، وبرغرايززر، وأبو معطي، وجمجوم فارما، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، أنعام القابضة، والموارد، والماجد للعود، والسعودي الألماني الصحية، ومتكاملة، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 31644 نقطة، وبتداولات بلغت، 51.132 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.586 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 60.710 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 52 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 30، من بين 111 شركة مدرجة في السوق الموازية.