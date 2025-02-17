شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 17-2-2025 أمام الجنيه المصرى الآن بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الاثنين 17-2-2025، أمام الجنيه المصري الان بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.55 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين، بالبنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء و 50.67 للبيع وفي بنك القاهرة 50.58 جنيه للشراء و50.68 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين الان بالبنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.