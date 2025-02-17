شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد فى سعر الذهب اليوم الاثنين.. عيار 21 يتجاوز الـ 4100 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2025، حيث سجل الجنيه الذهب مستوى قياسياً بلغ 32,840 جنيهاً مصرياً، كما صعد سعر عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المحلية، ليصل إلى 4,105 جنيهات.

ويعكس هذا الارتفاع تأثير الصعود العالمي لأسعار الذهب، حيث تجاوز سعر الأونصة العالمية حاجز 2,905 دولارات، مدعوماً بعوامل اقتصادية عالمية مثل التضخم وتقلبات أسواق العملات.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4691 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4105 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3518 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2746 جنيهاً .

ويُعتبر الذهب أحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي، مما يزيد الإقبال عليه من قبل المستثمرين والأفراد في أوقات الأزمات. ويُتوقع أن تستمر هذه الموجة الصعودية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

يذكر أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل مباشر بتغيرات الأسعار العالمية، بالإضافة إلى العوامل المحلية مثل سعر صرف الدولار والتغيرات في الطلب المحلي.