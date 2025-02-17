شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدرس فرض مجموعة جديدة من الرسوم الانتقامية لكل دولة على حدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريقه بإعداد خطط لفرض مجموعة جديدة من التعريفات الجمركية الانتقامية على السلع القادمة من كل دولة على حدة إلى الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية.

ويريد ترامب فرض "رسوم جمركية معادلة للبلدان الأخرى" ضرائب على الواردات إلى الولايات المتحدة يتم تحديدها بمعدل مماثل للضرائب التي تفرضها البلدان الأخرى على السلع التي تستوردها من الولايات المتحدة.

قال ترامب إن الدول الأخرى غالبًا ما تفرض تعريفات جمركية أعلى على الواردات من الولايات المتحدة مقارنة بها معبرًا عن اعتقاده بأن أمريكا عوملت بشكل غير عادل من قبل شركائها التجاريين سواء الأصدقاء أو الأعداء". كيف تحدد الدول الرسوم الجمركية على الواردات؟ من المهم فهم قواعد التجارة العالمية فبموجب شروط العضوية في منظمة التجارة العالمية يُسمح للدول بفرض رسوم جمركية على الواردات وتختلف هذه التعريفات حسب العنصر الذي يتم استيراده.

على سبيل المثال، تستطيع دولة ما أن تفرض ضريبة بنسبة 10% على واردات الأرز ورسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات.

ولكن بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية لا ينبغي للدول التمييز عند تحديد التعريفات الجمركية على سلع معينة مستوردة. هل التعريفات الجمركية الحالية عالية؟ في حين أن معظم البلدان لديها مجموعة من معدلات التعريفة الجمركية التي تغطي واردات السلع المختلفة فإنها تقوم أيضًا بالإبلاغ عن متوسط التعريفة الخارجية لمنظمة التجارة العالمية والذي يعكس متوسط معدل التعريفة الجمركية الإجمالي المطبق على جميع الواردات.

كان متوسط التعريفة الجمركية الخارجية للولايات المتحدة 3.3% في عام 2023 كما كان ذلك أقل قليلاً من متوسط التعريفة الجمركية في المملكة المتحدة البالغة 3.8%.

وكان أيضًا أقل من متوسط التعريفة الجمركية في الاتحاد الأوروبي البالغ 5% ومتوسط التعريفة الجمركية في الصين البالغ 7.5%.

كان متوسط التعريفة الجمركية التي فرضتها أمريكا أقل بكثير من متوسط التعريفات الجمركية التي فرضها بعض شركائها التجاريين الآخرين.

على سبيل المثال، بلغ متوسط التعريفات الجمركية في الهند 17% في حين بلغ في كوريا الجنوبية 13.4%.

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كما كان متوسط التعريفات الجمركية في أمريكا أقل في المكسيك (6.8%) وكندا (3.8%) على الرغم من أن اتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة وهذه الدول تعني أن الصادرات الأمريكية إليها لا تخضع للتعريفات الجمركية. التصدي للعجز التجاري الأمريكي ولكن من الناحية العامة، من المشروع أن يشير ترامب إلى أن بعض البلدان لديها متوسط تعريفات جمركية أعلى على الواردات من الولايات المتحدة.

وتؤدي هذه التعريفات الجمركية إلى رفع تكلفة العديد من الصادرات الأمريكية إلى تلك البلدان وهو ما قد يضر بالمصدرين الأمريكيين مقارنة بالمصدرين في تلك البلدان الذين يبيعون إلى الولايات المتحدة. تأثير رسوم ترامب على المستهلكين الأمريكيين إذا فرضت الولايات المتحدة على سبيل المثال تعريفة جمركية بنسبة 9.4% على جميع السلع القادمة من فيتنام و3.8% على جميع السلع القادمة من المملكة المتحدة (وهو نفس متوسط تعريفاتها الخارجية) فإن ذلك سيكون خرقا للقواعد.

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أما إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تثبت أن الدولة المستهدفة كانت بالفعل تنتهك قواعد المنظمة بطريقة ما فقد تتمكن من الادعاء بأن الرسوم الجمركية ضد تلك الدولة مبررة ولكن مجرد فرض رسوم جمركية كمبدأ عام من المرجح أن يشكل خرقاً. هل ترامب جاد بشأن الرسوم الجمركية الانتقامية؟ إذا كان ترامب جادًا بشأن مطابقة التعريفات الجمركية الفردية من الدول الأخرى فقد يكون بإمكانه أيضًا من الناحية النظرية أن يطلب من الولايات المتحدة خفض بعض التعريفات الجمركية، حيث تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية أعلى على بعض المنتجات الزراعية مقارنة ببعض شركائها التجاريين.

على سبيل المثال، تفرض الولايات المتحدة حاليًا تعريفات جمركية على العديد من واردات الحليب بنسبة تزيد عن 10% لكن نيوزيلندا وهي من كبار منتجي الحليب على مستوى العالم تفرض تعريفات جمركية بنسبة صفر% على وارداتها من منتجات الألبان.