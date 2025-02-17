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شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات في الأسواق المالية.. تراجع النفط والذهب واستقرار الأسهم والعملات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال تقرير اقتصادي: إن الأسواق المالية شهدت تقلبات ملحوظة الأسبوع الماضي، مع تراجع في أسعار النفط والذهب، واستقرار نسبي في الأسهم والعملات، بينما سجل الاقتصاد الياباني والصيني أداءً إيجابيًا.
وبحسب التقرير، لا تزال المخاوف من تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي تلقي بظلالها على الأسواق، بينما تعزز خطط الإنفاق الدفاعي الأوروبي من قوة العملة الموحدة.
ووفقا للتقرير فإن في الوقت نفسه، تبقى سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات منخفضة، مما يعكس حالة الترقب لدى المستثمرين تجاه التحركات الاقتصادية المقبلة.
وتراجع خام برنت بمقدار 0.28 دولار (0.37%) ليصل إلى 74.74 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى 3.7 دولار، مدفوعة بزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، وانخفاض الإنتاج، وتوقعات لطقس أبرد.
وسجل سهم "إير بي إن بي" قفزة بنسبة 14.4% بفضل نتائج مالية قوية، فيما ارتفع سهم "جيم ستوب" بنسبة 2.6% نتيجة المضاربة على البيتكوين.
وزاد سهم "موديرنا" بنسبة 3.3% رغم خسائرها، بينما هبط سهم "إيلي ليلي" بنسبة 3%، فيما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 1%، وداوجونز 0.3%، وناسداك 1.7%.
وتراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بعد تحقيقها أعلى مستويات قياسية لكنها أنهت الأسبوع بارتفاعٍ إجمالي، مدفوعة بآفاق السلام في أوكرانيا والمخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية.
انخفض مؤشر "ستوكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى 5,488 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.3% ليصل إلى 552 نقطة.
وسجل سهم "هيرمز" ارتفاعًا بنسبة 1% بفضل مبيعات قوية، وعلى مدار الأسبوع، سجل مؤشر "ستوكس 50" مكاسب بنسبة 3%، و"ستوكس 600" بنسبة 1.5%.
واستقر مؤشر الدولار على بلومبرغ بعد انخفاض بنسبة 1% الأسبوع الماضي.
وثبت زوج الدولار الأسترالي/الأمريكي عند 0.6350، مع مقاومة قصيرة الأجل عند متوسط الحركة لـ100 يوم.
وتراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.4086، مع استمرار خطط زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي.
وانخفض زوج الدولار النيوزيلندي/الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.5919 قبل قرار سعر الفائدة من بنك نيوزيلندا.
وشهدت متاجر المستلزمات الرياضية أكبر انخفاض بنسبة -4.6%، بينما سجلت محطات الوقود وخدمات الطعام ارتفاعاً بنسبة 0.9%.
انخفضت المبيعات المستخدمة لحساب الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8%.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.7% ربع سنوي في الربع الرابع من 2024، مقارنةً بـ0.4% معدل في الربع الثالث، متجاوزاً توقعات السوق التي كانت عند 0.3%، وفقاً للبيانات الأولية. ويعد هذا الارتفاع الثالث على التوالي.
وسجل الحساب الجاري في الصين فائضا قياسيا بلغ 180.7 مليار دولار في الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ56.2 مليار دولار في العام السابق و148 مليار دولار في الربع الثالث.
وشهد فائض الحساب الخاص بالسلع ارتفاعاً ليصل إلى 249.6 مليار دولار، نتيجة تباطؤ الاستهلاك المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية، مما جعل المصنعين يعتمدون بشكل أكبر على المستهلكين الأجانب.
وسجلت القطاعات المتوسطة ارتفاعاً بمقدار حوالي 2 نقطة أساس وانخفضت العوائد عبر مختلف آجال الاستحقاق دون متوسطها المتحرك لـ50 يوماً، إذ أغلقت معظمها دون خطوط الاتجاه.
وبلغت عائدات سندات 10 سنوات حوالي 5 نقاط أساس أقل، وسجلت تقريباً 4.48%، ضمن نطاق أسبوعي يتراوح بين 4.445% و4.658%.
وفي المقابل، ارتفعت عوائد المملكة المتحدة وألمانيا بنحو 1 نقطة أساس تقريباً.
وبحسب التقرير، لا تزال المخاوف من تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي تلقي بظلالها على الأسواق، بينما تعزز خطط الإنفاق الدفاعي الأوروبي من قوة العملة الموحدة.
ووفقا للتقرير فإن في الوقت نفسه، تبقى سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات منخفضة، مما يعكس حالة الترقب لدى المستثمرين تجاه التحركات الاقتصادية المقبلة.
أسعار النفطانخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 0.55 دولار (0.77%) ليصل إلى 70.74 دولار للبرميل.
وتراجع خام برنت بمقدار 0.28 دولار (0.37%) ليصل إلى 74.74 دولار للبرميل.
تراجع الذهبتراجع سعر الذهب دون 2,900 دولار للأوقية بعد أن بلغ 2,940 دولار، متأثراً بالطلب العالمي ومحادثات الولايات المتحدة وروسيا بشأن وقف إطلاق النار.
وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى 3.7 دولار، مدفوعة بزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، وانخفاض الإنتاج، وتوقعات لطقس أبرد.
أداء الأسهمشهدت الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً يوم الجمعة الماضية؛ فقد حافظ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على استقراره، فيما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.4%، وانخفض مؤشر داوجونز بمقدار 165 نقطة، وسط مخاوف من تراجع إنفاق المستهلكين.
وسجل سهم "إير بي إن بي" قفزة بنسبة 14.4% بفضل نتائج مالية قوية، فيما ارتفع سهم "جيم ستوب" بنسبة 2.6% نتيجة المضاربة على البيتكوين.
وزاد سهم "موديرنا" بنسبة 3.3% رغم خسائرها، بينما هبط سهم "إيلي ليلي" بنسبة 3%، فيما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 1%، وداوجونز 0.3%، وناسداك 1.7%.
وتراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بعد تحقيقها أعلى مستويات قياسية لكنها أنهت الأسبوع بارتفاعٍ إجمالي، مدفوعة بآفاق السلام في أوكرانيا والمخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية.
انخفض مؤشر "ستوكس 50" بنسبة 0.2% ليصل إلى 5,488 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.3% ليصل إلى 552 نقطة.
وسجل سهم "هيرمز" ارتفاعًا بنسبة 1% بفضل مبيعات قوية، وعلى مدار الأسبوع، سجل مؤشر "ستوكس 50" مكاسب بنسبة 3%، و"ستوكس 600" بنسبة 1.5%.
تحركات العملات الأجنبيةارتفع الين الياباني مقابل جميع العملات في مجموعة العشرة (G10) بعد أن فاقت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يزيد احتمالات رفع أسعار الفائدة.
واستقر مؤشر الدولار على بلومبرغ بعد انخفاض بنسبة 1% الأسبوع الماضي.
وثبت زوج الدولار الأسترالي/الأمريكي عند 0.6350، مع مقاومة قصيرة الأجل عند متوسط الحركة لـ100 يوم.
وتراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.4086، مع استمرار خطط زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي.
وانخفض زوج الدولار النيوزيلندي/الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.5919 قبل قرار سعر الفائدة من بنك نيوزيلندا.
مؤشرات الاقتصاد الكليانخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.9% في يناير 2025، وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2023، وذلك نتيجة الأحوال الجوية القاسية وحرائق لوس أنجلوس.
وشهدت متاجر المستلزمات الرياضية أكبر انخفاض بنسبة -4.6%، بينما سجلت محطات الوقود وخدمات الطعام ارتفاعاً بنسبة 0.9%.
انخفضت المبيعات المستخدمة لحساب الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8%.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.7% ربع سنوي في الربع الرابع من 2024، مقارنةً بـ0.4% معدل في الربع الثالث، متجاوزاً توقعات السوق التي كانت عند 0.3%، وفقاً للبيانات الأولية. ويعد هذا الارتفاع الثالث على التوالي.
وسجل الحساب الجاري في الصين فائضا قياسيا بلغ 180.7 مليار دولار في الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ56.2 مليار دولار في العام السابق و148 مليار دولار في الربع الثالث.
وشهد فائض الحساب الخاص بالسلع ارتفاعاً ليصل إلى 249.6 مليار دولار، نتيجة تباطؤ الاستهلاك المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية، مما جعل المصنعين يعتمدون بشكل أكبر على المستهلكين الأجانب.
سندات الخزانةأغلقت سندات الخزانة يوم الجمعة بعوائد قريبة من أدنى مستويات الأسبوع، وجاءت مبيعات التجزئة لشهر يناير دون التوقعات على الرغم من التعديلات التصاعدية لأرقام ديسمبر.
وسجلت القطاعات المتوسطة ارتفاعاً بمقدار حوالي 2 نقطة أساس وانخفضت العوائد عبر مختلف آجال الاستحقاق دون متوسطها المتحرك لـ50 يوماً، إذ أغلقت معظمها دون خطوط الاتجاه.
وبلغت عائدات سندات 10 سنوات حوالي 5 نقاط أساس أقل، وسجلت تقريباً 4.48%، ضمن نطاق أسبوعي يتراوح بين 4.445% و4.658%.
وفي المقابل، ارتفعت عوائد المملكة المتحدة وألمانيا بنحو 1 نقطة أساس تقريباً.