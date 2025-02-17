شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وبلغ حجم التداولات 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 30444 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 37741 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13395 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 8574 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11757 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3170 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 10368 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: التعمير والاستشارات الهندسية، والعربية للمحابس، وأصول للوساطة في الأوراق المالية.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخلين بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعبوات الطبية، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 500 سهم، 3489 سهمًا، 14 ألف سهم، 50 ألف سهم، 3250 سهم، 12 ألف سهم، 2.7 مليون سهم، على الترتيب.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 279 سهمًا، واشترت مجموعة مرتبطة بذات الشركة عدد 20 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر بني سويف للأسمنت، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 37 مليون سهم، 7600 سهم، 3634 سهمًا، 201.9 ألف سهم، 330.3 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري، بيع المساهم طه عبد المولى أحمد عبد الوهاب عدد 37 مليون سهم بسعر 1.474 جنيه بقيمة إجمالية 54.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 43.1% إلى 40.5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحقق بنك البركة مصر، صافي الدخل من العائد 5.991 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 4.4 مليار جنيه عام 2023، وبلغ صافي أرباح 3 مليارات جنيه مقارنة مع 2.2 مليار جنيه.

وحقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، صافي الدخل من العائد 139.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 143.5 مليون دولار عام 2023، وبلغ صافي أرباح 34.3 مليون دولار مقارنة مع 31.2 مليون دولار.

فيما حققت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة انخفاض 12.8% وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 8.4 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 5.5 مليون جنيه بنسبة انخفاض 253.2%.



في سياق آخر أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، عن توقيع عقد مشاركة مع شركة كونكريت بلس للتخطيط العمراني، بخصوص إقامة مشروع تجاري متعدد الأغراض على إحدى قطع أراضي الخدمات المملوكة للشركة بمساحة تبلغ حوالي 10 أفدنة بمدينة 6 أكتوبر، مقابل حصول شركة مينا على 36% من قيمة الإيرادات.

فيما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها عرضًا من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعيم) بما يفيد نيتها التقدم بعرض شراء إجباري على أسهم شركة القاهرة للخدمات التعليمية، وذلك للاستحواذ على نسبة حتى 90%، وبما يسمح بعدم شطب أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية، بسعر نقدي 30 جنيهًا للسهم.