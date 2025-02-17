شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة المالية: تلقينا طلبات للإطلاق صناديق معادن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية.

وأضاف "فريد"، أنه يجري دراسة إتاحة استخدام آليات خوارزميات الذكاء الاصطناعي قريبًا في أنشطة التأمين وصناديق الاستثمار، وستساعد تلك الآلية على مقارنة وثائق صناديق الاستثمار والبدائل الاستثمارية المختلفة لتلك القطاعات، يأتي ذلك بعدما أطلقت الهيئة قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار العام الماضي.

وأكد "فريد"، في بيان صحفي، أهمية قيام الشركات بدراسة كافة الأمور المرتبطة بالأبعاد البيئية والمناخية والاستدامة والتأثير الاجتماعي لها، مشددًا على أن التزام الشركات بتطبيق ممارسات الحوكمة والمعايير المتعلقة بالاستدامة وخاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات على تطبيق وإعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن جهود الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن الممارسات البيئية.

وقال إن تطبيق ممارسات الاستداكة ضرورة لتعزيز سبل نمو الشركات وإتاحة فرص التمويل الدولية ووضعها على خريطة الاستثمارات العالمية، موجها الدعوة للجامعات والجمعيات المهنية المتخصصة لعمل مزيدا من المنافسات بين الشركات وصولا لأفضل الممارسات البيئية والالتزام بتقارير الإفصاح والحوكمة بشكل أكثر فاعلية.