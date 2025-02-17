الاقتصاد

تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 74.59 دولارًا للبرميل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 74.59 دولارًا للبرميل 1/2
  • تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 74.59 دولارًا للبرميل 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، في ظل مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية العالمية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وضعف الطلب على الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا، أو بنسبة 0.2%، لتصل إلى 74.59 دولارًا للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتًا، أو بنسبة 0.3%، مسجلة 70.51 دولارًا للبرميل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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