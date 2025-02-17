“ترشيد” تُطلق مشروع رفع كفاءة الطاقة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف بوفرٍ مستهدف يبلغ 22%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أطلقت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، أعمال مشروع إعادة تأهيل مباني ومرافق المستشفى بمدينة الجوف، البالغ عددها 10 مبانٍ؛ بهدف رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد” وليد بن عبدالله الغريري، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني، والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية تطبيق 13 معيارًا رئيسًا تشمل: أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، حيث يأتي ضمن ذلك تطوير نظام التحكم في المبردات، وجدولة وحدات مناولة الهواء، وتركيب أجهزة ذات تردد متغير عليها للتحكم بسرعتها وتحسين أدائها، مبينًا أن المعايير تضمنت استبدال بعض مبردات التكييف بأخرى مرشدة للطاقة، مع ترقية نظام إدارة المبنى وربطه بأجهزة التبريد والتكييف المستحدثة للتحكم في كفاءة أدائها، بالإضافة إلى إعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة ذات الأداء العالي في البيئة العملية، مع تركيب حساسات الإشغال ومستشعرات الحركة الذكية.

ويبلغ إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع حوالي 12.8 مليون كيلو واط ساعة، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 9.8 ملايين كيلو واط ساعة، بنسبة وفر تبلغ 22%. وتعادل نسبة الوفر المستهدفة حفظ أكثر من 4,000 برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 1,400 طنٍ متر من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 23 ألف شتلة سنويًا.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” قد أطلقت في عام 2017 لتكون الشركة الرائدة في مجال خدمات الطاقة في المملكة، وتعمل على دعم قطاع الطاقة وتعزيز الاستدامة من خلال التكامل بين كفاءة الطاقة والكفاءة التشغيلية، والطاقة النظيفة، وتسعى في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

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