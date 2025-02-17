وزير الصناعة والثروة المعدنية يتفقد المشاريع التنموية والاقتصادية في منطقة الحدود الشمالية ومدينة وعد الشمال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تفقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، عددًا من المشاريع الصناعية التنموية والاقتصادية بمنطقة الحدود الشمالية، ومدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، يرافقه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

وتجول الخريف في مستهل زيارته بمدرسة التميز العلمي في مدينة عرعر، حيث التقى خلالها بالهيئة التعليمية والطلاب والطالبات، واطّلع على المعامل التدريبية والمختبرات المتطورة التي توفر بيئة تعليمية حديثة تمكّن الطلاب من الاستفادة من أحدث التقنيات، كما استمع معاليه إلى شرح حول مبادرة مدارس التميز العلمي، التي تأسست في كلٍ من مدينة عرعر وطريف بالشراكة بين شركة “معادن” ووزارة التعليم واستثمرت فيها “معادن” ما يقارب عن 180 مليون ريال؛ بهدف تعزيز التعليم العلمي في المنطقة، وإعداد جيل جديد من المتميزين في العلوم والرياضيات والتقنية الحديثة.

وتضمنت زيارة معاليه المعهد السعودي التقني للتعدين في مدينة عرعر، حيث اطّلع على البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، الذي نجح في تخريج أكثر من 1,081 متدربًا منهم 52 متدربة لأول مرة، مؤهلين في عددٍ من التخصصات المتقدمة وفقًا لمناهج علمية على أعلى المستويات ويضم معامل وأجهزة محاكاة تعد الأكثر والأحدث من نوعها في المعاهد المتخصصة في التعدين عالميًا، وتشمل هذه التخصصات التعدين تحت سطح الأرض، والتعدين فوق سطح الأرض، وعمليات التعدين، والصيانة الميكانيكية، والصيانة الكهربائية، وتسهم هذه البرامج في تأهيل الكوادر السعودية للعمل في قطاع التعدين، مما يدعم جهود التوطين ويوفر فرص عمل نوعية للشباب السعودي.

كما زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية منجم حزم الجلاميد، الذي يُعد أول وأحد أهم مواقع مناجم الفوسفات في المملكة، ويُنتج ما يزيد عن 11 مليون طن سنويًا من خام الفوسفات.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الوزارة؛ لتطوير قطاع الصناعات التعدينية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع، وتعزيز دوره محركًا أساسيًا لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط