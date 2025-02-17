شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الحديد في السعودية باستثناء فئة واحدة خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

سعر الحديد في السعودية

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أسعار الأسلاك الكهربائية

سعر الخشب

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الحديد في السعودية خلال شهر يناير الماضي، على أساس شهري، باستثناء فئة واحدة، فيما تباينت أسعار الكيابل الكهربائية والأخشاب، بينما شهدت أسعار الأسلاك الكهربائية ارتفاعا.وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، انخفاض سعر حديد التسليح (6 مم) بنسبة 2.1% إلى 3899.48 ريال.سجل سعر حديد التسليح (8 مم) 2785.53 ريال، مرتفعا بنسبة طفيفة قدرها 0.01% على أساس شهري في يناير الماضي.وبلغ سعر حديد التسليح (10 مم) 2829.87 ريال، مرتفعا بنسبة 0.1% على أساس شهري في يناير الماضي.وارتفع سعر حديد التسليح (12 مم) بنسبة 1.1% إلى 2803.26 ريال، بينما ارتفع سعر حديد التسليح (14 مم) بذات النسبة إلى 2803.75 ريال للطن.وسجل سعر حديد التسليح (16 مم) ارتفاعا بنسبة 1.1% إلى 2804.56 ريال، بينما ارتفع سعر (18 مم) بنسبة 1.2% إلى 2804.53 ريال للطن.وانخفض سعر كيابل ربط الحديد الصيني بنسبة 0.7% على أساس شهري في يناير الماضي، مسجلا 49.75 ريال لـ(10 كجم).وارتفع سعر الأسلاك الكهربائية (2.5 مم) بنسبة 2.5% إلى 1.24 ريال للمتر، بينما ارتفع سعر (4 مم) بنسبة 1.2% إلى 1.76 ريال.وسجل سعر الأسلاك الكهربائية (6 مم) 2.76 ريال للمتر، مرتفعا بنسبة 1.1%.وانخفض سعر الكيابل الكهربائية (10 مم) بنسبة 1.1% إلى 21.81 ريال، فيما تراجع سعر (25 مم) بنسبة 0.5% إلى 47.7 ريال للمتر.وارتفع سعر الكيابل الكهربائية (35 مم) بنسبة طفيفة قدرها 0.02% على أساس شهري، مسجلا 62.81 ريال للمتر.وسجل سعر الكيابل الكهربائية (50 مم) انخفاضا بنسبة 0.6% إلى 88.09 ريال، بينما انخفض سعر (70 مم) بنسبة 1.3% إلى 126.39 ريال.وارتفع سعر الكيابل الكهربائية (95 مم) بنسبة 0.8% إلى 176.27 ريال، بينما انخفض سعر (120 مم)، و(300 مم) بنسبة 0.5%، إلى 221.96 ريال، و539.1 ريال على التوالي.وبلغ سعر الألمنيوم 88.65 ريال مرتفعا بنسبة 1% على أساس شهري في يناير الماضي.وانخفض سعر الخشب التشيلي والروماني بنسبة 2.3%، و0.6% على أساس شهري، ليصلا إلى 1514.78 ريال، و1477.69 ريال على التوالي.وارتفع سعر الخشب التيك الأفريفي بنسبة 0.3% إلى 6201.32 ريال، بينما انخفض سعر الخشب الأبلاكاش الإندونيسي 0.8% إلى 3145.81 ريال للمتر المكعب.وسجل سعر الفحم ارتفاعا بنسبة 0.9% على أساس شهري في يناير الماضي، مسجلا 10.63 ريال للكيلو.