شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للإسكان: استثمارات مشروع كورنيش وهضبة المقطم تصل لـ120 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أكد ‏المهندس ‏محمد عبد المقصود، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن مشروع المقطم العملاق الحضاري الذي يشهد العمل حاليا جاء بفضل توجيهات ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي زار الموقع أكثر من مرة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والجهود من وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي ،الذي حرص على متابعة وتذليل أي عقبة تواجه المشروع خلال الفترة الماضية.

أضاف محمد عبد المقصود في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش توقيع أول مشروع بالمقطم مع سكوب السعودية، أن هناك تطوير على أعلى مستوى بمشروع المقطم، وهناك الآن 12 طريقا يؤدي إلى المقطم، بالإضافة إلى أربع محاور كبيرة نفذتها الدولة بخلاف تطوير كبير في البنية الأساسية ؛بهدف تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى، وذلك من خلال الشراكه السعودية ومن خلال خبرات عالمية على أعلى مستوى.

أشار إلى أن القيمة التعاقد زادت من 61 مليار جنيه إلى 120 مليار جنيه وأن عوائد المشروع ستصل إلى 200 مليار جنيه، وهناك مشروعات كثيرة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة سواء في المقطم، أو في بقية المشروعات التي تتبع شركة النصر للإسكان والتعمير، لافتا أن المقطم أصبح قبله عقارية متميزة خلال هذه الفترة نظرا لأن المشروع في مكان عبقري سينقل المقطم والقاهرة نقلة مهم جدا ،خاصة أن الكورنيش بطول خمسة ونصف كيلو متر، سوف يكون جميل جدا ومتنفس كبير ويري القاهرة كلها من جميع الاتجاهات.

وردا علي سؤال حول وثيقة ملكية الدولة كشف أن الشركة تواصل تطبيق وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، واختيار الشركات التي تناسب المشروعات في شركة النصر للإسكان والتعمير، خاصة أنه تم عمل استراتيجية قوية للشركة تم تأهيلها على أعلى مستوى من خلال تطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية وتدريب الكوادر على أعلى مستوى والاهتمام بالعصر البشري، بحيث تكون الشركة فاعلة وقويه وضمن مصاف أكبر الشركات في السوق العقاري المصري والعربي.

وأضاف أنه منذ تولى المسؤولية كانت إيرادات الشركة المتوقعة من كافة المشروعات تصل لـ30 مليار جنيه الآن ستصل إلى 180مليار جنيه خلال الفترة، موضحا أنه خلال المقبلة سيتم استثمار عوائد المشروعات في الانطلاق خارج منطقة المقطم من خلال خطة خلال الخمس سنوات المقبلة عبر الاستثمار في الساحل الشمالي وفي المدن الجديد حيث يتم دراسة قطعتين أرض في الساحل الشمالي قبل مارينا وبعد رأس الحكمة، بالإضافة إلى مشروع كبير بشراكة الدولة في منطقة السخنة.

وأضاف المهندس محمد عبد المقصود أن الشركة جاهزة ومستعدة للطرح على مستثمر استراتيجي ،أو للطرح في البورصة، بما تملك من امكانيات كبيرة وتطبيق مشروع التحول الرقمي بشكل عام ، كما تم تنفيذ 45 الف ساعة تدريب للعاملين في كل التخصصات مما أهلهم بشكل كبير، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة وتعظيم الإيرادات وفق وثيقة ملكية الدولة مع الاستغلال الأمثل لكافة الأصول.

أوضح انه من المتوقع طرح مشروعات خلال 2025 في المقطم ما بين 50 ل 75 مليار جنيه ،بحسب ما أعلن المهندس علاء خضر والمهندس ممدوح الشرهان من شركائنا، منها مشروعات سكنية وتجارية ولا سيما ان الشريك السعودي انفق حتى الان نحو 600 مليون جنيه وتم الانتهاء تقريبا من كافة تصميمات المشروع العملاق ببيوت خبرة عالمية ، وبتمويل سعودي .