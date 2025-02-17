شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد أعمال ازدواج خط المياه والزراعة بالحي الصناعي بعتاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أعمال ازدواج الخط الناقل للمياه قطر 900 مم المغذي للحي الصناعي بعتاقة بالمدينة، لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات، وذلك في إطار الحرص على تعزيز البنية التحتية وتوفير بيئة استثمارية جيدة، ورافقها خلال الجولة المهندس عبد الحميد محمد محمود، نائب رئيس الجهاز، والمهندس مصطفى عبده، معاون رئيس الجهاز، ومسئولو جهاز مدينة السويس الجديدة.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أهمية المشروع لضمان استمرار وانتظام ضخ المياه للمنطقة الصناعية، خاصة في حالات الطوارئ أو الأعطال، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة توفير مرافق متطورة لدعم الأنشطة الاستثمارية والصناعية.

وشملت الجولة تفقد مسار الخط الناقل من رافع المياه حتى بداية شبكة التوزيع الداخلية بالحي الصناعي، مؤكدة ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وسرعة الإنجاز لضمان تشغيل الخط وفق الجدول الزمني المحدد، حيث يأتي هذا المشروع كجزء من خطة شاملة لتحسين خدمات المياه بمدينة السويس الجديدة، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة الخدمات الحيوية بالمدينة الواعدة.

وفي السياق ذاته، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال إدارة الزراعة والعناية بالمسطحات الخضراء بالحي الصناعي بعتاقة، حيث تابعت حالة المسطحات الخضراء والسياج الشجري المحيط بالمنطقة الصناعية بعتاقة في الحي الصناعي الأول.

وخلال الجولة، أكدت المهندسة أسماء مخلوف، أهمية الحفاظ على البعد البيئي في المشروعات الصناعية، مشددة على ضرورة الالتزام بالمقنن المائي في عمليات الري، وكذا الاهتمام بالتسميد، والتقليم، وتهذيب الأشجار، لضمان استدامة المساحات الخضراء وتعزيز البيئة الصحية في المنطقة.

وناقشت"مخلوف" سبل تطوير أعمال التشجير والتجميل بالمدينة بما يتماشى مع التوجه العام لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي يهدف إلى تحقيق مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين التطور العمراني والاستدامة البيئية.

وأكدت رئيس الجهاز أن الحفاظ على المساحات الخضراء داخل المناطق الصناعية يعكس رؤية المدينة في خلق بيئة عمل متكاملة تتوافق مع أعلى معايير الجودة البيئية، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التوازن بين التطوير العمراني والاستدامة البيئية.