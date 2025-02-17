شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الاقتصادية يشهد وضع حجر الأساس لمشروع إنتاج الشاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من قيادات الهيئة وضع حجر الأساس لمشروع إنتاج الشاشات، بالتعاون بين شركة هايسنس الصينية وشركة FBB Tech الإماراتية على مساحة 110 ألف متر مربع بطاقة أنتاجية تصل إلى 2.5 مليون وحدة، ويستهدف التصدير لأكثر من 100 دولة.

ومن جانبه قال أمير الحورانى نائب الرئيس التنفيذى لشركة هايسنس الصينية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه من المقرر بدء العمل بالمرحلة الأولي للمشروع باستثمارات إجمالية تبلغ 38 مليون دولار من إجمالى الاستثمارات المستهدفة بالمشروع والبالغة 100 مليون دولار.

واضاف الحوراني، أنه من المخطط الانتهاء من الانشاءات بنهاية العام الجاري 2025، وبدء الانتاج التجريبي، مشيرا إلى أنه من المستهدف توجيه أكثر من 70٪ من حصة الانتاج للتصدير، وخاصة إلى الدول الافريقية ومنطقة الخليج العربي والدول الأوروبية، وذلك للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر بين دول المنطقة والاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول المنطقة.