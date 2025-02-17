شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق بعدة مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمناطق السكنية بعدة مدن جديدة ومنها: 15 مايو، والشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، مؤكداً سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لتوفير سبل الراحة لسكان تلك المدن.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات القياسية لمشروعات الطرق الجاري تنفيذها، وكذا التخطيط الجيد لمشروعات الطرق الجديدة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي الإطار نفسه، أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق منطقة الإسكان العائلي ومناطق الإسكان الاجتماعي (١/ ٢ / ٣) قطع أراضي المرحلة الرابعة بالمدينة، والتي تشمل تنفيذ الطبقة الاسفلتية والبردورات.

كما أعلن المهندس علي سعد، استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق في المجاورات من 1 : 6 بمنطقة الامتداد بالمدينة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خُطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الطرق في المدينة من خلال تحسين حركة المرور.

وقال: يشمل المشروع إعادة تأهيل وتوسعة الطرق الرئيسية والفرعية داخل المجاورات، مع التركيز على استخدام أحدث المواد والتقنيات في رصف الطرق لضمان استدامتها، كما يتم إضافة بالوعات مياه الأمطار لضمان كفاءة الطرق في مختلف الظروف الجوية.

وفي الإطار نفسه، تابعت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بعدد من المناطق الحيوية، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة المرورية، ضمن خطة جهاز المدينة لتحديث البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق.

وقالت: شملت الأعمال رفع كفاءه عددٍ من طرق الحي الـ11، وبعض الطرق بالحيين السابع والثامن، مؤكدةً استكمال الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد لكل منطقة، ومطالبةَ المواطنين بالحفاظ على الأعمال المنفذة وعدم إهدار المياه النقية في غسيل السيارات بالطرق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشروعات الجاري تنفيذها بأحد الطرق جنوب الحي الأول من ميدان المستشفى العسكري حتى مدخل المنطقة الصناعية.

وأكد رئيس الجهاز، ضرورة الالتزام بالمواصفات وجودة التنفيذ مع رفع كفاءة الأرصفة والبردورات على جانبي الطريق، والذي يعد من أهم المحاور المرورية بالمدينة لخدمة المنطقة الصناعية والجهات الحكومية والخدمية بالحي الأول.

وتابع المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أعمال النظافة بالطرق الرئيسية والميادين وأحياء المدينة ومنها (الحي الأول والحي الرابع والطرق والمحاور الرئيسية)، موجهاً إدارة التنمية وقطاع النظافة والتجميل بمتابعة شركات النظافة العاملة بالمدينة حفاظا على البيئة والظهور بالمظهر اللائق للمدينة.