شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يتفقد المشاريع التنموية والاقتصادية في «وعد الشمال» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، زيارة إلى منطقة الحدود الشمالية تشمل مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية.
ويتفقد وزير الصناعة، خلال الزيارة عددا من المشاريع الصناعية التنموية والاقتصادية التي تعزز مكانة المنطقة ومدينة وعد الشمال كمركز رائد في صناعة التعدين.
ورافق الوزير خلال الزيارة نائب الوزير لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر إلى جانب عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.
وتُعد مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية إحدى أكبر المدن الصناعية المتخصصة في صناعة الفوسفات بالمملكة.
وتتميز مدينة وعد الشمال ببنية تحتية وأساسية متطورة، استثمرت فيها المملكة أكثر من 25 مليار ريال لدعم عمليات التعدين ومعالجة المعادن، تشمل تطوير منظومة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتسهيل عمليات الإنتاج والنقل.
واستهل وزير الصناعة والثروة المعدنية جولته بزيارة مدرسة التميز العلمي في مدينة عرعر والتي بلغ عدد خريجيها منذ تأسيسها 1083 خريجا التحق معظمها بالكليات العلمية المتخصصة في علوم الطب والهندسة والإدارة وغيرها.
والتقى الوزير بالهيئة التعليمية والطلاب والطالبات، واطّلع على المعامل التدريبية والمختبرات المتطورة التي توفر بيئة تعليمية حديثة تمكّن الطلاب من الاستفادة من أحدث التقنيات.
وشملت الزيارة المعهد السعودي التقني للتعدين في مدينة عرعر، حيث اطّلع على البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، والذي نجح في تخريج أكثر من 1,081 متدربًا منهم 52 متدربة لأول مرة، مؤهلين في عدد من التخصصات المتقدمة وفقا لمناهج علمية على أعلى المستويات ويضم معامل وأجهزة محاكاة تعد الأكثر والأحدث من نوعها في المعاهد المتخصصة في التعدين عالميًا.
وتشمل هذه التخصصات التعدين تحت سطح الأرض، والتعدين فوق سطح الأرض، وعمليات التعدين، والصيانة الميكانيكية، والصيانة الكهربائية. وتساهم هذه البرامج في تأهيل الكوادر السعودية للعمل في قطاع التعدين، مما يدعم جهود التوطين ويوفر فرص عمل نوعية للشباب السعودي.
ويُنتج المنجم ما يزيد عن 11 مليون طن سنويًا من خام الفوسفات. فيما استثمرت شركة معادن للفوسفات في تطوير البنية التحتية للمنجم، وتم إنشاء محطة طاقة كهربائية، ومرافق لإنتاج ومعالجة المياه الصالحة للشرب، وشبكة اتصالات حديثة، إضافة إلى شبكة مواصلات متطورة، مما يسهل عمليات التنقيب والإنتاج ويعزز استدامة عمليات التعدين.
يذكر أن مدينة وعد الشمال تعد مركزًا صناعيًا تعدينيًا بارزًا في منطقة الحدود الشمالية، حيث تم تطويرها لدعم تطوير قطاع التعدين وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية خاصة في صناعة الفوسفات وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي نوفمبر 2018، دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – عددًا من المشروعات التنموية والتعدينية الكبرى تمثل المرحلة الأولى من المشروع، مما عزز دور المدينة كركيزة أساسية لقطاع التعدين والمعادن ومركز عالمي لصناعات الفوسفات.
ويتفقد وزير الصناعة، خلال الزيارة عددا من المشاريع الصناعية التنموية والاقتصادية التي تعزز مكانة المنطقة ومدينة وعد الشمال كمركز رائد في صناعة التعدين.
زيارة الخريف إلى «وعد الشمال»يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع الصناعات التعدينية وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع وتعزيز دوره كمحرك أساسي لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ورافق الوزير خلال الزيارة نائب الوزير لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر إلى جانب عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.
وتُعد مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية إحدى أكبر المدن الصناعية المتخصصة في صناعة الفوسفات بالمملكة.
احتياطيات الفوسفاتوتحتضن وعد الشمال أكثر من 7.3 مليار طن من الاحتياطيات الإجمالية من الفوسفات، مما يجعلها نقطة انطلاق استراتيجية في تعزيز مكانة المملكة كقوة مؤثرة في صناعة المعادن عالميًا وعلى وجه الخصوص صناعة الأسمدة الفوسفاتية، بفضل ما تضم من مشروعات صناعية واستثمارية وبنية تحتية وأساسية ضخمة تسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الموقع الريادي للمملكة في هذا القطاع الحيوي.
وتتميز مدينة وعد الشمال ببنية تحتية وأساسية متطورة، استثمرت فيها المملكة أكثر من 25 مليار ريال لدعم عمليات التعدين ومعالجة المعادن، تشمل تطوير منظومة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة لتسهيل عمليات الإنتاج والنقل.
استثمارات شركة معادنوتشكل المدينة، إلى جانب مدينة رأس الخير؛ محورًا استراتيجيًا لصناعة الفوسفات، إذ تحتضن ثلاثة مشاريع كبرى لشركة "معادن" بقيمة إجمالية تصل إلى 80 مليار ريال بما فيها مشروع الفوسفات الثالث تحت الإنشاء، مما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة الأسمدة الفوسفاتية وثاني أكبر مصدر عالميًا.
واستهل وزير الصناعة والثروة المعدنية جولته بزيارة مدرسة التميز العلمي في مدينة عرعر والتي بلغ عدد خريجيها منذ تأسيسها 1083 خريجا التحق معظمها بالكليات العلمية المتخصصة في علوم الطب والهندسة والإدارة وغيرها.
والتقى الوزير بالهيئة التعليمية والطلاب والطالبات، واطّلع على المعامل التدريبية والمختبرات المتطورة التي توفر بيئة تعليمية حديثة تمكّن الطلاب من الاستفادة من أحدث التقنيات.
مدارس التميز العلميواستمع الخريف إلى شرح حول مبادرة مدارس التميز العلمي، التي تم تأسيسها في كلا من مدينة عرعر وطريف بالشراكة بين شركة "معادن ووزارة التعليم واستثمرت فيها "معادن" ما يقارب عن 180 مليون ريال، بهدف تعزيز التعليم العلمي في المنطقة، وإعداد جيل جديد من المتميزين في العلوم والرياضيات والتقنية الحديثة.
وشملت الزيارة المعهد السعودي التقني للتعدين في مدينة عرعر، حيث اطّلع على البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، والذي نجح في تخريج أكثر من 1,081 متدربًا منهم 52 متدربة لأول مرة، مؤهلين في عدد من التخصصات المتقدمة وفقا لمناهج علمية على أعلى المستويات ويضم معامل وأجهزة محاكاة تعد الأكثر والأحدث من نوعها في المعاهد المتخصصة في التعدين عالميًا.
وتشمل هذه التخصصات التعدين تحت سطح الأرض، والتعدين فوق سطح الأرض، وعمليات التعدين، والصيانة الميكانيكية، والصيانة الكهربائية. وتساهم هذه البرامج في تأهيل الكوادر السعودية للعمل في قطاع التعدين، مما يدعم جهود التوطين ويوفر فرص عمل نوعية للشباب السعودي.
منجم حزم الجلاميدوواصل الخريف زيارته إلى منجم حزم الجلاميد، الذي يُعد أول وأحد أهم مواقع مناجم الفوسفات في المملكة، إذ يضم مصنعًا متطورًا لاستخلاص مركزات الفوسفات، التي يتم نقلها عبر السكك الحديدية إلى مدينة رأس الخير، حيث تتم معالجتها إلى أسمدة الأمونيوم الفوسفاتية المستخدمة في تسميد الأراضي الزراعية.
ويُنتج المنجم ما يزيد عن 11 مليون طن سنويًا من خام الفوسفات. فيما استثمرت شركة معادن للفوسفات في تطوير البنية التحتية للمنجم، وتم إنشاء محطة طاقة كهربائية، ومرافق لإنتاج ومعالجة المياه الصالحة للشرب، وشبكة اتصالات حديثة، إضافة إلى شبكة مواصلات متطورة، مما يسهل عمليات التنقيب والإنتاج ويعزز استدامة عمليات التعدين.
يذكر أن مدينة وعد الشمال تعد مركزًا صناعيًا تعدينيًا بارزًا في منطقة الحدود الشمالية، حيث تم تطويرها لدعم تطوير قطاع التعدين وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية خاصة في صناعة الفوسفات وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي نوفمبر 2018، دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – عددًا من المشروعات التنموية والتعدينية الكبرى تمثل المرحلة الأولى من المشروع، مما عزز دور المدينة كركيزة أساسية لقطاع التعدين والمعادن ومركز عالمي لصناعات الفوسفات.