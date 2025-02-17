شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة روشن» تطلق مبيعات مجتمع المنار في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت "مجموعة روشن"، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في السعودية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، الشريحة الأولى من مبيعات مجتمع "المنار"، أول مجتمع سكني لها في مكة المكرمة.
ويُقدم "المنار" أسلوباً جديداً للحياة في مكة المكرمة بمرافقه الأساسية والترفيهية، ويقع داخل حد الحرم على بعد 20 دقيقة من المسجد الحرام، لتواصل "مجموعة روشن" مسيرتها وتعزز بصمتها في مختلف أنحاء المملكة.
وتضم المواصفات الداخلية لجميع الوحدات في مجتمع "المنار" المطابخ ذات التصاميم والألوان المتعددة، كما تم تزويد الوحدات بمواقف خاصة مظللة لكل وحدة. ويمكن للعملاء زيارة وحدات العرض المتاحة في مركز المبيعات في موقع المشروع.
ويتمحور مجتمع "المنار" حول شريان أخضر يُشكل أكثر من 18٪ من مساحته الإجمالية التي خصصت للحدائق والمساحات الخضراء والمفتوحة، مما يعزز التواصل والترابط داخل المجتمع ويجمع بين نمط الحياة الصحي وسهولة الوصول من خلال مسارات مخصصة للمشي والدراجات.
ويضم مجتمع "المنار" مجموعة متنوعة من المرافق التي تتميز بها مشاريع "روشن" والتي يسهل الوصول إليها من جميع الوحدات السكنية خلال دقائق من الشوارع الحيوية، وتشمل المراكز التجارية والمدارس والمساجد والجوامع.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع مجتمع "المنار" بموقع مثالي عند البوابة الغربية لمكة المكرمة بين الطريقين السريعين القديم والجديد اللذين يربطان مكة المكرمة بمدينة جدة.
وتصاميم الوحدات السكنية لمجتمع المنار مستوحاة من الطراز العمراني المميز لمكة المكرمة، حيث تمزج بين السمات المعمارية التقليدية والزخارف الأصيلة مع لمسات عصرية حديثة، لتقدم وجهة سكنية متميزة تُجسد أصالة المنطقة.
وتعد الاستدامة الركيزة الأساسية في تصميم مجتمع المنار، حيث تعتمد الوحدات السكنية على التقنيات الحديثة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مثل العزل الحراري المتطور وأنظمة تكييف الهواء الأكثر فعالية.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف لـ "مجموعة روشن"، الدكتور خالد جوهر : "نسعد اليوم بإطلاق مبيعات الشريحة الأولى من مجتمع المنار في مكة المكرمة وتقديم رؤيتنا لأسلوب حياة جديد لأول مرة في رحاب العاصمة المقدسة من خلال تطوير مجتمع حيوي متكامل يُنفذ وفق أعلى المعايير ويلبي كافة احتياجات السكان.
ويحتفي تصميم مجتمع المنار بالتراث المعماري الغني لمنطقة مكة المكرمة ويتناغم مع جمال طبيعتها ليمنح السكان فرصة لتبني أسلوب حياة صحي.
ويعكس هذا الإطلاق التزامنا بتطوير وجهات استثنائية تلبي مختلف احتياجات وتطلعات سكان المملكة وفقاً لأهداف وركائز رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق برفع نسبة تملك المنازل والارتقاء بجودة الحياة".
ويُقدم "المنار" أسلوباً جديداً للحياة في مكة المكرمة بمرافقه الأساسية والترفيهية، ويقع داخل حد الحرم على بعد 20 دقيقة من المسجد الحرام، لتواصل "مجموعة روشن" مسيرتها وتعزز بصمتها في مختلف أنحاء المملكة.
الشريحة الأولىتتضمن الشريحة الأولى المطروحة للبيع من مجتمع "المنار" 727 وحدة سكنية من وحدات العائلة الواحدة بنماذج مختلفة من وحدات التاون هاوس والدوبلكس المكونة من 3-4 غرف نوم والفلل المكونة من 4-5 غرف نوم ومن ضمنها أكبر نماذج "مجموعة روشن"، فيلا C10.
وتضم المواصفات الداخلية لجميع الوحدات في مجتمع "المنار" المطابخ ذات التصاميم والألوان المتعددة، كما تم تزويد الوحدات بمواقف خاصة مظللة لكل وحدة. ويمكن للعملاء زيارة وحدات العرض المتاحة في مركز المبيعات في موقع المشروع.
مجتمع المناريتميز مجتمع "المنار" بموقعه الاستراتيجي بجانب بوابة مكة وعلى بُعد 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام وأقل من ساعة عن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
ويتمحور مجتمع "المنار" حول شريان أخضر يُشكل أكثر من 18٪ من مساحته الإجمالية التي خصصت للحدائق والمساحات الخضراء والمفتوحة، مما يعزز التواصل والترابط داخل المجتمع ويجمع بين نمط الحياة الصحي وسهولة الوصول من خلال مسارات مخصصة للمشي والدراجات.
ويضم مجتمع "المنار" مجموعة متنوعة من المرافق التي تتميز بها مشاريع "روشن" والتي يسهل الوصول إليها من جميع الوحدات السكنية خلال دقائق من الشوارع الحيوية، وتشمل المراكز التجارية والمدارس والمساجد والجوامع.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع مجتمع "المنار" بموقع مثالي عند البوابة الغربية لمكة المكرمة بين الطريقين السريعين القديم والجديد اللذين يربطان مكة المكرمة بمدينة جدة.
وتصاميم الوحدات السكنية لمجتمع المنار مستوحاة من الطراز العمراني المميز لمكة المكرمة، حيث تمزج بين السمات المعمارية التقليدية والزخارف الأصيلة مع لمسات عصرية حديثة، لتقدم وجهة سكنية متميزة تُجسد أصالة المنطقة.
وتعد الاستدامة الركيزة الأساسية في تصميم مجتمع المنار، حيث تعتمد الوحدات السكنية على التقنيات الحديثة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مثل العزل الحراري المتطور وأنظمة تكييف الهواء الأكثر فعالية.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف لـ "مجموعة روشن"، الدكتور خالد جوهر : "نسعد اليوم بإطلاق مبيعات الشريحة الأولى من مجتمع المنار في مكة المكرمة وتقديم رؤيتنا لأسلوب حياة جديد لأول مرة في رحاب العاصمة المقدسة من خلال تطوير مجتمع حيوي متكامل يُنفذ وفق أعلى المعايير ويلبي كافة احتياجات السكان.
ويحتفي تصميم مجتمع المنار بالتراث المعماري الغني لمنطقة مكة المكرمة ويتناغم مع جمال طبيعتها ليمنح السكان فرصة لتبني أسلوب حياة صحي.
ويعكس هذا الإطلاق التزامنا بتطوير وجهات استثنائية تلبي مختلف احتياجات وتطلعات سكان المملكة وفقاً لأهداف وركائز رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق برفع نسبة تملك المنازل والارتقاء بجودة الحياة".