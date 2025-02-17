شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين.. عيار 21 يسجل 4085 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 4668.5 جنيه للبيع، و4640 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الإثنين، 4279.5 جنيه للبيع، و4253.25 جنيه للشراء. سعر الذهب بلغ سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الإثنين، 4085 جنيها للبيع، و4060 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الإثنين، 3501.5 جنيه للبيع، و3480 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الإثنين، 2723.25 جنيه للبيع، و2706.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب وسجل سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الإثنين، 2334.25 جنيه للبيع، و2320 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الإثنين، 32680 جنيها للبيع، و32480 جنيها للشراء.