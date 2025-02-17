سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 17- 2- 2025 مقابل الجنيه

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 17-2-2025، بالبنوك المصرية، بداية التعاملات وفق أحدث تحديثات البنوك، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 163.1 جنيه للشراء 164.3 للبيع.

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محمد يوسف

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