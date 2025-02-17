شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بجهاز الإحصاء يحتفلون بالتجديد للواء خيرت بركات رئيساً لجهاز الإحصاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل العاملون بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم، اللواء خيرت بركات أمام المقر احتفالا بالقرار الجمهوري الصادر بتجديد الثقة رئيسا للجهاز لمدة عام.

وسادت أجواء الاحتفال بين العاملين عند استقبال رئيس الجهاز بعد يوم واحد من إعلان القرار.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بتجديد تعيين اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير، وذلك لمدة عام اعتبارا من 14 فبراير 2025.