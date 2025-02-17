شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع الأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا أرجنتينيًا رسميًا برئاسة السفير هولجر فيديريكو مارتينسين، سفير الأرجنتين في مصر، وسيرجيو باردو، الرئيس التنفيذي للوكالة الأرجنتينية للاستثمار والتجارة الدولية (AAICI)، لبحث تعميق التعاون الاستثماري بين البلدين.

وخلال اللقاء استعرض ياسر عباس التطورات التي شهدها قطاع الاستثمار في مصر، خاصةً البنية التحتية التي شهدت زيادة أطوال شبكة طرق إلى 8 آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والصناعية.

وأشاد الوفد الأرجنتيني أثناء جولته بمركز خدمات المستثمرين، بسهولة إجراءات الاستثمار في مصر، واتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية وهيئة الاستثمار والتجارة الأرجنتينية، وتنظيم مؤتمر استثماري مشترك يضم رجال الأعمال من البلدين، بهدف تعزيز التعاون وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، خاصةً في القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين الأرجنتينيين، وهي التكنولوجيا الحيوية والزراعة والتصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة.



