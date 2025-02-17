شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 17-2-2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ34.850 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب فى دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكى أمام العملات الخليجية المرتبطة به"، ويعد سعر الذهب فى البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين.





أسعار الذهب في البحرين



عيار 24 سجل 34.850 دينار

عيار 22 سجل 31.950 دينار

عيار 21 سجل 30.500 دينار

عيار 18 سجل 26.150 دينار

عيار 14 سجل 20.325 دينار

عيار 12 سجل 17.425 دينار

الاونصة1083.975 دينار

الجنيه الذهب243.950 دينار

الأونصة بالدولار2882.92 دولار



وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.