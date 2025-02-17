شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق الآسيوية تستهل تعاملات الأسبوع بأداء متباين وسط مخاوف من زيادة الرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأسواق الآسيوية، في مستهل التعاملات الأسبوعية، اليوم الاثنين، أداءً متباينًا، حيث ظل القلق بشأن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على معنويات الأسواق.

وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول، أن موجة الارتفاع في أسهم التكنولوجيا الصينية المدفوعة بالتفاؤل حول الذكاء الاصطناعي توقفت، كما بقيت الأسواق الإقليمية غير متأثرة إلى حد كبير من بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع في اليابان.



واستفادت الأسهم اليابانية قليلاً من البيانات التي أظهرت نموًا اقتصاديًا أقوى من المتوقع في الربع الرابع، حيث ظهرت مخاوف من تباطؤ الإنفاق الخاص.



من جهة أخرى، تراجعت الأسواق الأسترالية عن أعلى مستوياتها القياسية قبل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة.

وفي الصين، تباطأت الموجة الصعودية لأسهم التكنولوجيا المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، حيث انخفضت مؤشرات شنجهاي شينزين CSI 300 وشنجهاي المركب بنسبة 0.1% لكل منهما.

كما تراجعت أيضًا مؤشرات هونج كونج "هانج سنج" بنسبة 0.1%؛ وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المحللون يأملون في أن تتمتع الأسواق الصينية بفرص نمو، خاصة في الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث أنها تستعيد خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.

وسجل مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 0.8% بسبب الأداء القوي في أسهم تصنيع الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما ارتفع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.4% رغم تراجع بيانات الصادرات.

أما الأسهم الهندية، فقد أظهرت تفاؤلًا طفيفًا، رغم أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية قد خففت من معنويات السوق.