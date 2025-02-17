أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 8 آلاف جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة، أكثر من 8 آلاف جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية بالمنطقة، خلال الفترة من 1 رجب وحتى 17 شعبان 1446 هـ، وذلك ضمن خطتها لموسم العمرة للعام الجاري.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الجولات المتتابعة إلى التأكد من امتثال المنشآت التجارية ومنافذ البيع، والتحقق من وفرة السلع والمنتجات ومراقبة الأسعار، إذ شملت الزيارات المنطقة المركزية للمسجد النبوي، والمناطق التجارية المحيطة بمساجد قباء والقبلتين وسيد الشهداء، وميقات ذي الحُليفة والمحافظات والمراكز التابعة لمنطقة المدينة المنورة، والطرق المؤدية إليها.

ومن أبرز الأنشطة التي جرت متابعتها هي محال بيع السلع الغذائية والاستهلاكية، والملبوسات، ومحال بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومحال بيع إطارات السيارات، ومراكز الخدمة ومحطات الوقود، والعديد من الأنشطة التجارية الأخرى.

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