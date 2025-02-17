الاقتصاد

عمومية «نماء للكيماويات» توافق على انتخاب 8 أعضاء لمجلس الإدارة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

عمومية «نماء للكيماويات» توافق على انتخاب 8 أعضاء لمجلس الإدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «نماء للكيماويات» توافق على انتخاب 8 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نماء للكيماويات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) و ذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (علي بن محمد الحضيف) عضوًا مستقلًا بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05-08-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفًا للعضو السابق (محمد بن عزام الشويعر – عضو مستقل).
2. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمار) عضوًا مستقلًا بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 09-09-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفًا للعضو السابق (الدكتور سليمان بن حمد الجديعي – عضو مستقل).
3. الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17/02/2025ومدتها 4 سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 16/02/2029م.
والأعضاء المنتخبون هم: حسين الدوسري، زياد الربيش، عبدالعزيز العمار، باسل السحيباني، عبدالله الكنهل، فيصل الفضلي، عبدالله السالم، علي الحضيف.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا