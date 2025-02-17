شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «نماء للكيماويات» توافق على انتخاب 8 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نماء للكيماويات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) و ذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (علي بن محمد الحضيف) عضوًا مستقلًا بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05-08-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفًا للعضو السابق (محمد بن عزام الشويعر – عضو مستقل).
2. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمار) عضوًا مستقلًا بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 09-09-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفًا للعضو السابق (الدكتور سليمان بن حمد الجديعي – عضو مستقل).
3. الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17/02/2025ومدتها 4 سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 16/02/2029م.
والأعضاء المنتخبون هم: حسين الدوسري، زياد الربيش، عبدالعزيز العمار، باسل السحيباني، عبدالله الكنهل، فيصل الفضلي، عبدالله السالم، علي الحضيف.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (علي بن محمد الحضيف) عضوًا مستقلًا بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05-08-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفًا للعضو السابق (محمد بن عزام الشويعر – عضو مستقل).
2. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمار) عضوًا مستقلًا بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 09-09-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفًا للعضو السابق (الدكتور سليمان بن حمد الجديعي – عضو مستقل).
3. الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17/02/2025ومدتها 4 سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 16/02/2029م.
والأعضاء المنتخبون هم: حسين الدوسري، زياد الربيش، عبدالعزيز العمار، باسل السحيباني، عبدالله الكنهل، فيصل الفضلي، عبدالله السالم، علي الحضيف.