شكرا لقرائتكم خبر عن «كير الدولية»: ترسية مشروع مع «كهرباء السعودية» بـ119.72 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة كير الدولية، أمس خطاب الترسية من الشركة السعودية للكهرباء، لتنفيذ مشروع استبدال دوائر الكابلات الأرضية الزيتية جهد 132 كيلو فولت بين عدد من المحطات الكهربائية الفرعية في منطقة التشغيل المركزية في حي المربع بمدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 119.725 مليون ريال.

وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد: 1446-10-02 الموافق 2025-03-31.

