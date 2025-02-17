شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سلوشنز» إلى 1.59 مليار ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

- ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 185 مليون ريال، نتيجةً لارتفاع الإيرادات بمبلغ 1,024 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 838 مليون ريال.

- انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 88 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 93 مليون ريال, وذلك على الرغم من الارتفاع في المصاريف العمومية والادارية بمبلغ 5 ملايين ريال.

- انخفاض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 171 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مبالغ مخصص الزكاة متعلقة بفترات سابقة بعد انتهاء الفحص والربط مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وفي المقابل، تم تسجيل إجمالي الإيرادات/ (المصاريف) الأخرى بمبلغ (19) مليون ريال مقارنة بمبلغ 18 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات التمويل بمبلغ (31) مليون ريال.

وأوصى مجلس إدارة (سلوشنز) بتوزيع (8) ريالات كأرباح نقدية عادية، بالإضافة إلى (2) ريال كأرباح نقدية إستثنائية على المساهمين عن عام 2024م, وسيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للتصويت.

وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع من الأرباح النقدية العادية 952 مليون ريال، فيما يبلغ المبلغ الموزع من الأرباح النقدية الاستثنائية 238 مليون ريال، بإجمالي 1.190 مليار ريال.

ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 119 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع للأرباح النقدية العادية: 8.0 ريال للسهم، وللأرباح النقدية الإستثنائية: 2.0 ريال للسهم، بإجمالي 10 ريالات.

وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 100%، فيما ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً.

ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقاً. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، في عام 2024 بنسبة 33.9% إلى 1.597 مليار ريال، مقابل 1.192 مليار ريال في العام 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال العام 2024م بمبلغ 405 ملايين ريال مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى:- ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 185 مليون ريال، نتيجةً لارتفاع الإيرادات بمبلغ 1,024 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 838 مليون ريال.- انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 88 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 93 مليون ريال, وذلك على الرغم من الارتفاع في المصاريف العمومية والادارية بمبلغ 5 ملايين ريال.- انخفاض مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 171 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مبالغ مخصص الزكاة متعلقة بفترات سابقة بعد انتهاء الفحص والربط مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.وفي المقابل، تم تسجيل إجمالي الإيرادات/ (المصاريف) الأخرى بمبلغ (19) مليون ريال مقارنة بمبلغ 18 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات التمويل بمبلغ (31) مليون ريال.وأوصى مجلس إدارة (سلوشنز) بتوزيع (8) ريالات كأرباح نقدية عادية، بالإضافة إلى (2) ريال كأرباح نقدية إستثنائية على المساهمين عن عام 2024م, وسيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للتصويت.وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع من الأرباح النقدية العادية 952 مليون ريال، فيما يبلغ المبلغ الموزع من الأرباح النقدية الاستثنائية 238 مليون ريال، بإجمالي 1.190 مليار ريال.ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 119 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع للأرباح النقدية العادية: 8.0 ريال للسهم، وللأرباح النقدية الإستثنائية: 2.0 ريال للسهم، بإجمالي 10 ريالات.وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 100%، فيما ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً.ونوهت بإعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.