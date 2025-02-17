شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض «لوبريف» إلى 972 مليون ريال في العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح لهذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس والمنتجات الثانوية على الرغم من ارتفاع أحجام مبيعات زيوت الأساس.

وأوصى مجلس إدارة شركة لوبريف، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 518,225,554 ريال للنصف الثاني من عام 2024م، ليصبح مجموع التوزيعات لعام 2024م 6.68 ريال للسهم مما يعادل تقريبا 70% من التدفقات النقدية الحرة وفقًا لسياسة التوزيعات المرتبطة بالأداء.

ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 168,255,050، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 3.08 ريال.

وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30.8%.

وسيكون تاريخ الأحقية بنهاية تداول يوم الجمعية العامة (والذي سيتم تحديده لاحقًا)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول والذي يلي تاريخ الاستحقاق.

ونوهت بأن تاريخ التوزيع: خلال 15 يوم عمل من تاريخ الأحقية. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) في عام 2024، بنسبة 35.6% إلى 972.028 مليون ريال، مقارنة بـ1.509 مليار ريال في عام 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح لهذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس والمنتجات الثانوية على الرغم من ارتفاع أحجام مبيعات زيوت الأساس.وأوصى مجلس إدارة شركة لوبريف، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 518,225,554 ريال للنصف الثاني من عام 2024م، ليصبح مجموع التوزيعات لعام 2024م 6.68 ريال للسهم مما يعادل تقريبا 70% من التدفقات النقدية الحرة وفقًا لسياسة التوزيعات المرتبطة بالأداء.ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 168,255,050، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 3.08 ريال.وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30.8%.وسيكون تاريخ الأحقية بنهاية تداول يوم الجمعية العامة (والذي سيتم تحديده لاحقًا)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول والذي يلي تاريخ الاستحقاق.ونوهت بأن تاريخ التوزيع: خلال 15 يوم عمل من تاريخ الأحقية.