شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر البيض في السعودية.. و«تباين الحليب ومنتجات الألبان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر البيض في السعودية خلال شهر يناير الماضي، فيما تباينت أسعار الجبن والحليب ومنتجات الألبان.

وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر البيض المحلي ارتفع بنسبة 1.9% على أساس شهري، مسجلا 18.59 ريال. سعر الحليب بحسب النشرة استقر سعر الحليب الطازج المحلي عند 6 ريالات، فيما استقر سعر اللبن الطازج المحلي، واللبن الزبادي عند 8.5، و2 ريال على التوالي خلال يناير الماضي.

وانخفض سعر الحليب البودرة المعلب بنسبة 1.5% على أساس شهري، مسجلا 83.8 ريال، فيما انخفض سعر حليب الأطفال حديثي الولادة 0.2% إلى 48.93 ريال.

وارتفع سعر الحليب السائل المعلب بنسبة 0.3% إلى 3.71 ريال، بينما ارتفع سعر الجبن الشيدر العلب 1% إلى 6.98 ريال. سعر منتجات الألبان وانخفض سعر الجبن الكاسات المحلي بنسبة 0.7% إلى 17.5 ريال، بينما ارتفع سعر الجبن الكاسات المستورد 1% إلى 8.01 ريال.

وسجل سعر الجبن المثلثات 5.24 ريال في يناير الماضي، مرتفعا بنسبة 1.9% على أساس شهري.