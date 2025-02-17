شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 17-2-2025 فى قطر.. عيار 18 بـ253 ريالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الاثنين في قطر حيث سجل عيار 18 مبلغ 253.00 ريالا، ويعد سعر الذهب في قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين

أسعار الذهب اليوم في قطر.

عيار 24 سجل 337.50 ريال

عيار 22 سجل 309.25 ريال

عيار 21 سجل 295.25 ريال

عيار 18 سجل 253.00 ريال

عيار 14 سجل 196.75 ريال

عيار 12 سجل 168.75 ريال

الاونصة10493.75 ريال

الجنيه الذهب2361.75 ريال

الأونصة بالدولار2882.92 دولار



وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.