شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة سعر الدولار اليوم الإثنين 17-2-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لسعر الدولار اليوم الإثنين 17-2-2025 امام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث استقر فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.55 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع .

و سجل سعر الدولار اليوم الاثنين ، بالبنك الأهلى المصرى 50.57 جنيه للشراء و 50.67 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء و 50.67 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.57 جنيه 50.67 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.57 جنيه للشراء و 50.67 جنيه للبيع

و سجل سعر الدولار اليوم الإثنين بالبنوك كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.



