الاقتصاد

لحظة بلحظة سعر الدولار اليوم الإثنين 17-2-2025 أمام الجنيه المصري

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لحظة بلحظة سعر الدولار اليوم الإثنين 17-2-2025 أمام الجنيه المصري

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القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لسعر الدولار  اليوم الإثنين 17-2-2025   امام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث استقر  فى  البنك المركزى المصرى اليوم  50.55 جنيه للشراء و 50.69 جنيه  للبيع .

و سجل سعر الدولار    اليوم الاثنين   ،  بالبنك الأهلى المصرى  50.57 جنيه للشراء و 50.67 جنيه  للبيع ، فى بنك مصر  50.57 جنيه للشراء و 50.67 للبيع  و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.57 جنيه 50.67 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.57 جنيه للشراء و 50.67 جنيه  للبيع

و سجل سعر الدولار  اليوم الإثنين  بالبنوك كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.
50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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