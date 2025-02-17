شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر إلى الإمارات العربية ترتفع إلى مليارى و846 مليون دولار عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات المصرية إلى الإمارات العربية ارتفاعا ملحوظا خلال العام المنتهي في 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالى الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفعت لتسجل نحو ملياري و846 مليون دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضي 2024، ارتفاعا من مليار و982 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 863 مليون و894 ألف دولار.

وجاءت الإمارات ضمن قائمة أكبر 5 دول استقبلت صادرات مصرية خلال الفترة المذكورة من عام 2024، والتي تضمنت كلا من تركيا واسبانيا والمملكة العربية السعودية وإيطاليا على الترتيب.

واستحوذت تركيا على نحو ملياري و991 مليون دولار من إجمالي الصادرات المصرية إلى الدول الـ5 الكبار خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي 2024، يليها اسبانيا بنحو مليار و532 مليون دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي 2024، مقابل مليار و516 مليون دولار خلال الفترة المناظرة لها من عام 2023، بزيادة بلغت 15 مليون و665 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات مصر إلى المملكة العربية السعودية والتي بلغت نحو ملياري و968 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024، مقابل ملياري و380 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت 587 مليون و976 ألف دولار، إلى جانب صادرات مصر إلي إيطاليا والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات و79 مليون دولار خلال الفترة المذكورة عام 2024، مقابل 3 مليارات و52 مليون دولار فى نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت 26 مليون و990 ألف دولار.