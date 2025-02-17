شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر أرخص 3 طرازات عائلية فى مصر تحت سعر مليون ونصف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تعد السيارات العائلية suv من أكثر أنواع السيارات اقبالا فى السوق المصرى، لأنها تجمع بين الرحابة وعوامل السلامة والأمان، والاقتصادية.

وتتمتع هذه السيارات بمزايا تجعلها الخيار الأمثل للعائلات التى تتطلب مركبة قادرة على استيعاب أفراد الأسرة بكل راحة، مع توفير مساحة تخزين كافية للمتطلبات اليومية والرحلات الطويلة.

وإليكم 3 طرازات من خيارات السيارات العائلية، ما بين السيارات المدمجة، والـ SUV، والسيارات العائلية التقليدية،وهم كالاتي :

أولا : السيارة ميتسوبيشي اكسابندر

أبرز المواصفات

المحرك سعة 1500 سي سي.

القوة الإجمالية 104 حصان.

عزم الدوران 141 نيوتن متر.

ناقل الحركة أوتوماتيك 4 سرعات.

التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 13.8 ثانية.

أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسابندر2025

الفئة الأولى بسعر 1,300,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,390,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,475,000 جنيه.

ثانيا :السيارة شيري تيجو 82015

ابرز المواصفات

محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي “تيربو”.

قوة إجمالية 145 حصانًا.

عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن/ متر.

ناقل حركة أتوماتيكي سداسي السرعات.

متوسط استهلاك الوقود نحو 7.4 لتر لكل 100 كم.

أسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2025

الفئة الأولى بسعر 1,180,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,305,000 جنيه.

ثالثا: السيارة شيفروليه كابتيفا 2025

ابرز المواصفات

محرك 1500 سي سي تيربو.

4 سلندر.

قوة إجمالية للمحرك 148 حصانا.

عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/متر.

ناقل سرعات أوتوماتيكى CVT .

تقنية الدفع الأمامى للعجلات.

أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا 2025

فئة LV3 7seats بسعر 1,550,000 جنيه